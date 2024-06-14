Встреча администрации со старостами сельских поселений прошла в Одинцове

Первая выездная администрация с участием старост состоялась в парке «Раздолье». Мероприятие было организовано по инициативе Ассоциации старост Подмосковья и при поддержке вице-губернатора Марии Нагорной.

Выездные администрации в Одинцовском городском округе и других муниципалитетах Подмосковья уже стали обычным делом. Однако впервые в регионе прошла встреча старост сельских населенных пунктов с представителями правительства Московской области.

Старосты, представляющие села и деревни пяти округов Подмосковья, в ходе выездной администрации получили уникальную возможность обратиться с вопросами напрямую к сотрудникам Министерства энергетики, Минтранса, Министерств благоустройства и экологии, а также представителям «Мособлгаз» и заместителям глав муниципалитетов.

«Идея проведения выездных администраций была предложена нашим Губернатором Андреем Юрьевичем Воробьёвым как формат прямого диалога с членами Правительства Московской области и представителями администрации округов. Выездная администрация — это не просто подача обращений с определённым сроком исполнения, а личный контакт — здесь уместен только прямой диалог и желание сделать то, что требуется нашим жителям», — подчеркнула Вице-губернатор.

Мария Нагорная также вручила благодарственные письма губернатора и Министерства территориальной политики Подмосковья наиболее активным представителям Ассоциации старост сельских населенных пунктов Московской области. Она подчеркнула, что этот формат будет дальше развиваться.

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