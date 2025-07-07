Встреча администрации со старостами сельских поселений прошла в Красногорске
Активисты из деревень и сел муниципалитета собрались в администрации Красногорска. Первый заместитель главы городского округа Наталья Тимошина обсудила со старостами актуальные вопросы и планы на будущее.
На встрече поднимали проблемы ремонта дорог, благоустройства территорий, водо- и электроснабжения. Глава округа Дмитрий Волков предложил дать старостам возможность расширять свой профессиональный кругозор — повышать квалификацию в областном филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны. Наталья Тимошина пригласила на обучение начальников территорий и выразила надежду, что и другие активисты присоединятся к программе.
На совещании много говорилось о повышении качества жизни в отдельно взятых селах и деревнях.
«Ни для кого не секрет, что маленькие деревни поджимает застройка, и тут же возникает из-за этого вопрос электроснабжения. В деревнях происходят перебои с электричеством. Эти вопросы ставим, чтобы они были уже включены в план работы на следующий год», — отметила староста деревни Поздняково Лилия Кочибекова.
Старосты сельских поселений выразили уверенность в том, что совместное обсуждение актуальных вопросов и поиск путей их решения будут продолжаться на регулярной основе.