Встреча администрации со старостами сельских поселений прошла в Красногорске

Активисты из деревень и сел муниципалитета собрались в администрации Красногорска. Первый заместитель главы городского округа Наталья Тимошина обсудила со старостами актуальные вопросы и планы на будущее.

На встрече поднимали проблемы ремонта дорог, благоустройства территорий, водо- и электроснабжения. Глава округа Дмитрий Волков предложил дать старостам возможность расширять свой профессиональный кругозор — повышать квалификацию в областном филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны. Наталья Тимошина пригласила на обучение начальников территорий и выразила надежду, что и другие активисты присоединятся к программе.

На совещании много говорилось о повышении качества жизни в отдельно взятых селах и деревнях.