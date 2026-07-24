Встреча администрации со старостами сел прошла в Наро-Фоминске

Встреча в формате «выездной администрации» состоялась на базе культурно-спортивного комплекса «Нара». Мероприятие провели для старост сельских населенных пунктов и председателей советов многоквартирных домов Наро-Фоминска.

Представители этой категории редко приходят на встречи с личными просьбами. За каждым их обращением стоят интересы десятков жителей, вопросы, волнующие улицы, дома, а порой и целые микрорайоны.

Старосты и председатели МКД смогли напрямую обратиться к заместителям руководителя муниципалитета и главам профильных комитетов. На прием пришли активисты из Васильчинова, Новинского, Таширова, Каменского и других деревень.

Среди обсуждаемых вопросов были капитальный ремонт многоквартирных домов работа управляющих компаний, перенос контейнерной площадки и приведение в порядок дворовой территории, ремонт дорог и уличного освещения, транспортное сообщение, благоустройство общественных пространств и борьба с борщевиком.

Часть проблем удалось решить непосредственно на встрече, остальные обращения переданы профильным службам на контроль. По каждому из них установлены конкретные сроки исполнения.