Встреча администрации Шатуры с жителями прошла в селе Дмитровский Погост

В выездном мероприятии приняли участие глава округа Николай Прилуцкий, его заместители, депутаты, представители подведомственных организаций и общественных организаций. Жители села Дмитровский погост и близлежащих деревень смогли напрямую задать властям волнующие их вопросы.

Обращения касались жилищно-коммунального хозяйства, социальных льгот, земельных отношений, обустройства парковочных мест, тротуаров и искусственных дорожных неровностей.

Одна из участниц встречи попросила спилить и вывезти сухие деревья с территории корпуса лицея в селе Середниково. Руководителю службы дорожного хозяйства было поручено решить этот вопрос в течение 10 дней.

Еще одна жительница пожаловалась на отсутствие дорожного покрытия в направлении к дому в деревне Голыгино. По поручению заместителя главы округа Вячеслава Федотова до конца месяца на участке выполнят профилирование дороги и частичную отсыпку щебнем.

Часть вопросов, прозвучавших на встрече, удалось решить на месте. Другие требуют детальной проработки и внимания профильных специалистов. Все заявители получат ответ в письменном виде.