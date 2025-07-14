Встреча администрации Шатуры с жителями прошла в поселке ЦУС «Мир»

В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Николай Прилуцкий, его заместители, представители Общественной палаты, управляющей компании, больницы и других учреждений округа. Жителям рассказали о проделанной в населенном пункте работе и перспективах развития.

В трех многоквартирных домах поселка проведут в 2025 году текущий ремонт, а в двух — капитальный. Жительницу поселка Валентину Погодину интересовало, войдет ли в перечень капитального ремонта дом № 21. Заместитель главы Шатуры Сергей Пигуль объяснил, что в этом году будет произведен капитальный ремонт кровли этого дома.

Жители деревни Мелиховской обеспокоены разрастающимся на заброшенных участках борщевиком. Глава округа Николай Прилуцкий пообещал, что меры к уничтожению опасного растения будут приняты. Это входит в обязанности каждого собственника земли.

Руководитель территориального управления «Шатура» — МосОблЕИРЦ Евгения Тюкова рассказала участникам встречи о старте в Подмосковье пилотного проекта: собственники смогут получать платежные документы в электронном виде на региональном портале госуслуг. Электронная квитанция приходит мгновенно и не теряется, а также защищена от подделок мошенниками.

Все заданные вопросы взяты в работу, а те, что требуют детальной проработки, находятся на контроле администрации округа.