Встреча администрации Шатуры с жителями прошла в поселке Черусти

На очередную встречу в выездном формате приехали не только глава округа Николай Прилуцкий и его заместители, но и руководители различных организаций. Жители узнали о планах развития поселка и задали волнующие их вопросы представителям власти.

В населенном пункте стартовало строительство нового водозаборного узла. Работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ Александр Киреев рассказал, что современный ВЗУ со станцией водоочистки позволит улучшить качество воды в Черустях. Мощность водозаборного комплекса составит более 2800 кубометров в сутки. Также будут проложены электрические сети, сети водоснабжения и водоотведения.

Началось благоустройство территории возле дома культуры, где установят памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Новый мемориальный комплекс планируют открыть ко Дню Победы.

Большинство обращений жителей были разобраны на месте. Там, где требуется более детальная проработка для принятия решения, специалисты направят в адрес заявителя письменный ответ.