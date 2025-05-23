Встреча администрации Серпухова с жителями прошла в Протвине

В лицее в Протвине 22 мая прошла встреча жителей с представителями выездной администрации. Врио главы городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с депутатами окружного Совета — Алексеем Батоговым, Владимиром Барминым, Александром Булатовым, Сергеем Вольховским, Дмитрием Наумовым — и руководителями профильных управлений обсудили с жителями широкий круг вопросов.

В центре внимания были благоустройство, ремонт дорог, ЖКХ, здравоохранение, образование, спорт, экология и газификация.

Особое внимание уделили комплексному благоустройству дворов на Лесном бульваре. В районе Центрального проезда, где работы проводились в прошлом году, планируется подсыпка грунта. Также ведется подготовка проектно-сметной документации для установки освещения в скейт-парке на стадионе «Протва».

Под контролем остается вопрос с недостроем на улице Ленина возле дома 38 — объектом, проблемная история которого длится с 2000 года.

Жители предложили важную инициативу — создание Аллеи славы в память о героях и павших бойцах специальной военной операции.

Все обращения зафиксированы и будут оперативно рассмотрены. Алексей Шимко поблагодарил протвинцев за активное участие и пригласил на следующую встречу выездной администрации, которая состоится 28 мая в 17:00 в парке имени Олега Степанова.