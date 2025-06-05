Встреча администрации Серпухова с жителями прошла в поселке Большевик

В Доме культуры поселка Большевик прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. В мероприятии приняли участие временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко, депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, депутаты окружного Совета депутатов Николай Пушкин и Елена Акимова, а также руководители профильных организаций.

Жители поднимали вопросы благоустройства и освещения дворов, скверов и территорий возле учебных заведений, состояния дорожной инфраструктуры — ремонта дорог, пешеходных дорожек и безопасности движения, а также организации площадок для выгула собак.

Особое внимание уделили теме обращения с отходами: распределению зон ответственности за уборку мусора и обустройству контейнерных площадок. По этому направлению планируется принять необходимые меры.

Жители деревни Дашковка обратились с просьбой отремонтировать одну из внутрипоселковых дорог. Заместитель главы вместе с жителями выехал на место, где вскоре будет проведено профилирование участка с отсыпкой щебнем.

Также дано поручение проверить состояние подвального помещения на улице Ленина, 11 в поселке Большевик и рассмотреть запрос жителей улиц Декабристов, 1 и Пушкина, 44 о создании площадки для выгула собак.

Следующая встреча в формате выездной администрации запланирована на 18 июня в 17:00 в Доме культуры поселка Оболенск.