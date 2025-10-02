Встреча администрации Серпухова с жителями по вопросам ЖКХ прошла в Пущине
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с депутатами окружного Совета Юлией Громовой, Валерием Кузнецовым и Алексеем Батоговым провели выездное заседание администрации в Пущине. В ходе него обсудили работу жилищно‑коммунальной сферы и итоги деятельности профильных предприятий.
Главный инженер производственно‑технического отдела ООО «Коммунальная служба города Пущино» Михаил Жиганов представил подробный отчет о проделанной работе.
Среди основных результатов замена 18 метров трубопроводов, восстановление 2 728 метров теплоизоляции, ремонт трех объектов ливневой канализации, 180 квадратных метров отмосток, восстановление 17 квадратных метров остекления и другие работы.
В формате «вопрос‑ответ» с участием генерального директора ООО «Каширский РО» Марины Мезенцевой обсуждали графики вывоза мусора, обращение с отходами, уборку территорий, тарифы на коммунальные услуги и другие актуальные вопросы.
Также были рассмотрены трудности, с которыми сталкиваются жители при взаимодействии с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.
По итогам встречи Алексей Шимко поручил ответственным разработать четкий и прозрачный алгоритм взаимодействия между жителями и управляющими компаниями для оперативного решения возникающих проблем.
Все обращения граждан взяты им на личный контроль. Планирование дальнейшего обновления жилищно‑коммунальной системы округа также было обозначено в итоговом протоколе.
Следующая выездная администрация запланирована на 15 октября в школе № 17.