Встреча администрации с жителями впервые прошла в вузе в Ленинском округе
В Ленинском городском округе состоялся необычный выездной прием, который впервые провели на базе Московского регионального социально-экономического института в Видном. Возможностью напрямую обратиться к руководству муниципалитета воспользовались сотрудники и студенты этого учебного заведения.
Руководитель Ленинского округа Станислав Каторов отметил, что выездные приемы давно практикуются в школах и на предприятиях муниципалитета, а теперь решили расширить формат и на высшие учебные заведения. Это позволит педагогам и студентам задавать важные вопросы без отрыва от учебы.
По словам главы округа, молодежь — особая категория граждан с уникальными запросами, поэтому важно наладить с ними доверительный диалог.
В ходе встречи обсуждались как традиционные темы — благоустройство территорий, ремонт дорог, работа общественного транспорта, ЖКХ и медицина, так и вопросы, связанные с жизнью вузовского сообщества. Студенты интересовались возможностями прохождения практики и трудоустройства.
Поскольку в институте готовят юристов и специалистов по государственному управлению, стороны обсудили перспективы сотрудничества в области стажировок. Кроме того, выпускники-психологи могут найти применение в образовательных учреждениях округа, а будущие дизайнеры — реализовать свои таланты через совместные проекты.
Глава муниципалитета подчеркнул, что Московский региональный социально-экономический институт — место концентрации творческих и целеустремлённых молодых людей, и администрация округа намерена поддерживать с ними тесное взаимодействие.