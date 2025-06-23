Встреча администрации с жителями впервые прошла в вузе в Ленинском округе

В Ленинском городском округе состоялся необычный выездной прием, который впервые провели на базе Московского регионального социально-экономического института в Видном. Возможностью напрямую обратиться к руководству муниципалитета воспользовались сотрудники и студенты этого учебного заведения.

Руководитель Ленинского округа Станислав Каторов отметил, что выездные приемы давно практикуются в школах и на предприятиях муниципалитета, а теперь решили расширить формат и на высшие учебные заведения. Это позволит педагогам и студентам задавать важные вопросы без отрыва от учебы.

По словам главы округа, молодежь — особая категория граждан с уникальными запросами, поэтому важно наладить с ними доверительный диалог.