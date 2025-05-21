Встреча администрации с жителями села Внуково прошла в Дмитровском округе

Заместитель главы муниципалитета Сергей Лопатников провел рабочий объезд села Внуково. Вместе с ним территорию осмотрели заместитель директора учреждения «ЖКХ и благоустройство» Ольга Шатохина, руководитель «УАД Дмитров» Александр Тихомиров и председателя окружного совета депутатов Михаил Зернов.

В ходе выезда состоялся открытый диалог с жителями села. Основными вопросами обсуждения стали ремонт автомобильной дороги, организация детской игровой площадки и нанесение разметки на пешеходном переходе.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин рассказал, что по поводу благоустройства села к нему обратилась во время выездной встречи одна из жительниц Внукова.

«Каждое такое обращение для нас важно. Подобные диалоги помогают объективно оценить ситуацию и выработать четкий план действий, — подчеркнул Иван Курданин.

Все озвученные на встрече вопросы взяты в работу специалистами, чтобы найти пути решения и определить сроки их реализации.