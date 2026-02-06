Встреча администрации с жителями села Ельдигино прошла в Пушкино

Администрация городского округа Пушкинский провела встречу с жителями в селе Ельдигино. Формат «выездной администрации» позволяет решать вопросы граждан напрямую.

На встрече обсудили проблемы с уборкой снега, транспортную доступность, обеспечение льготными лекарствами и поддержку участников СВО. Жительница Ивантеевки Инна Орлова, член Общественной палаты Московской области, подняла вопрос о качестве очистки региональных дорог.

«Региональные дороги зависят уже не от администрации, но Максим Валерьевич обсуждал этот вопрос и с губернатором. Я надеюсь, что Мосавтодор начнет работать качественно. Администрация направит дополнительно сотрудников и технику в помощь», — сказала Инна Орлова.

Глава округа Максим Красноцветов отметил, что на встречу пришли около 60 человек.

«Здесь практически вся администрация, все специалисты. Этот формат взаимодействия удобен, и, безусловно, за ним будущее», — заявил он.