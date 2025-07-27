Встреча администрации с жителями прошла Вишняковском парке в Балашихе

Заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин вместе с депутатами и представителями «Дирекция парков» встретились с жителями в Вишняковском парке для обсуждения дальнейшего развития лесопарковой зоны вдоль Разинского шоссе в направлении Акатово и Лисьей горы. В рамках проекта планируется создать сеть пешеходных и велосипедных маршрутов, лыжную трассу, а также специализированную трассу для маунтинбайка.

Сообщество маунтинбайкеров, насчитывающее около тысячи человек, выступило с инициативой обустройства специальной трассы, которая получила поддержку городской администрации.

Жители также интересовались сохранением культурных памятников. Так, житель Акатово Борис Горюнов спросил о судьбе Акатовского кургана. Максим Сидоркин отметил, что проект благоустройства согласован с управлением по охране объектов культурного наследия и при необходимости будет скорректирован в соответствии с их рекомендациями.

Напомним, в 2023 году был представлен масштабный проект благоустройства территории площадью 115 гектаров от Лисьей горы до усадьбы Горенки. Первый этап завершился в июне 2025 года: открыта обновленная часть Вишняковского парка площадью 30 гектаров с кафе, лодочной станцией и спортивными объектами. Второй этап планируется завершить в 2026 году.