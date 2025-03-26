Встреча администрации с жителями прошла в Звенигороде

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Прием горожан в формате «выездной администрации» прошел 25 марта в Звенигороде Одинцовского округа. На встрече рассмотрели обращения 98 человек.

Жители подняли множество вопросов, касающихся благоустройства населенного пункта, содержания дорог и проблем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. Кроме того, некоторые жалобы относились к социальной сфере, а также к медицинскому обслуживанию.

Это мероприятие прошло в рамках регулярных еженедельных приемов населения, проводимых в территориальных управлениях Одинцовского округа. Представители органов местного самоуправления встречаются с местными жителями, чтобы выслушать их проблемы и запросы.

Кроме главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова, на выездной встрече присутствовали представители различных организаций, таких как муниципальный центр управления регионом, Главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержание территорий.