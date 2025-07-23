Встреча администрации с жителями прошла в Зарайской больнице

В Зарайской больнице прошла выездная встреча администрации, посвященная планам обновления медицинского учреждения и обсуждению личных вопросов сотрудников. В мероприятии приняли участие глава Зарайского округа Виктор Петрущенко, профильные заместители, а также руководители различных служб и ведомств.

В ходе встречи обсудили предстоящие изменения. В этом году планируется начать капитальный ремонт пятиэтажного лечебного корпуса больницы — впервые с момента открытия в 2002 году будут полностью обновлены внутренние помещения, фасад и крыша здания.

Кроме того, в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» запланирована модернизация трех фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Козлово, Алферьево и Каринское.

Виктор Петрущенко отметил важность снижения неудобств для пациентов и персонала во время ремонтных работ и подчеркнул необходимость сохранения доступа к медицинским услугам даже в период строительства.

Во второй части встречи сотрудники здравоохранения смогли задать личные вопросы. Среди них прозвучало предложение заменить искусственную дорожную неровность в деревне Пыжово — этот вопрос был зафиксирован и передан специалистам для дальнейшего рассмотрения.