Встреча администрации с жителями прошла в Волоколамском округе

Выездное совещание провели в доме культуры в деревне Кашино. Жители задали вопросы главе округа, прокурору и руководителям ключевых служб.

Встреча с жителями деревни и близлежащих населенных пунктов состоялась 28 января. Вместе с главой Волоколамского округа Натальей Козловой и городским прокурором Андреем Пашковым на вопросы отвечали сотрудники коммунальных служб, здравоохранения и транспорта.

Большинство обращений было связано со сферой благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Также обсудили вопросы образования, поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. Часть вопросов решили на месте, остальные взяли в работу профильные специалисты администрации.

Наталья Козлова подчеркнула, что выездная администрация — это удобный инструмент для решения самых разных вопросов. При этом людям не нужно никуда ехать, квалифицированные специалисты проконсультируют рядом с домом.