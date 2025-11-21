Встреча администрации с жителями прошла в Ступине

Администрация округа ответила на вопросы жителей на личной встрече. Участие в мероприятии принял глава муниципалитета Сергей Мужальских.

Помимо главы округа, консультировали собравшихся депутаты, сотрудники управляющих компаний и представители Ассоциации ветеранов СВО. К примеру, многодетная мать и жена участника СВО попросила создать проезд к их участку в деревне Боброво.

Кроме того, жители попросили реконструировать стадион в поселке Усады. Скоро там проведут экспертизу. Также в планах у руководства округа — модернизация теплоснабжения в Михневе.

«На территории округа мы ведем большую работ по модернизации сетей теплоснабжения. Михнево отапливается от четырех котельных — все четыре мы будем менять. Работы должны завершиться в середине декабря — и у нас от новой котельной в микрорайоне там шесть домов будет отапливаться», — добавил Сергей Мужальских.

Отметим, что в округе также отремонтируют три объекта здравоохранения. Это поликлиники в поселках Малино и Михнево и инфекционный корпус ступинской больницы.