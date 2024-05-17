Встреча администрации с жителями прошла в Старых Химках | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 13:38 Встреча администрации с жителями прошла в Старых Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Представители городских служб и профильных управлений городского округа Химки провели встречу с жителями. Обсудили наиболее острые вопросы в микрорайоне Клязьма-Старбеево.

Всего удалось принять за время встречи почти 100 жителей. Вопросы в основном касались сферы ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальной поддержки.

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«Работа в формате выездной администрации позволяет более детально понять, что именно волнует химчан, какие вопросы наиболее актуальны в микрорайонах. Эта информация в дальнейшем служит для нас основой для реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни в городе», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Например, жительница дома № 11 улицы Мичурина Ольга Ковзикова обратилась с просьбой о благоустройстве во дворе.

«В прошлом году у нас установили детскую площадку. Мы попросили организовать что-то еще для подростков 15-16 лет. Например, у нас есть место для спортивной площадки. Нам обещали помочь. Про выездную администрацию я обычно узнаю на портале и на официальных страничках в соцсетях. Удобно приходить после работы — все службы здесь», — отметила она.

Следующая выездная администрация пройдет 23 мая в микрорайоне Новые Химки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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