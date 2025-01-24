Встреча администрации с жителями прошла в Старых Химках

Андрей Зайцев по результатам обхода поручил управляющей компании дома организовать уборку территории, а сотрудникам муниципального бюджетного учреждения «ОГХ» восстановить малые архитектурные формы.

«Во время встречи дал поручение управляющей компании произвести влажную уборку во всех подъездах до конца текущего дня. Жители дома также обратили внимание на течь в подвальном помещении. Ждем сроки от ТСК „Мосэнерго“ по устранению этой проблемы», — отметил Андрей Зайцев.

Помимо этого, заместитель главы Химок проверил состояние детской игровой площадки во дворе многоквартирного дома.

Подобные встречи с жителями из разных микрорайонов округа проводят регулярно. Такой формат позволяет решать вопросы на месте оперативно.