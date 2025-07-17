Встреча администрации с жителями прошла в Солнечногорске

На площадке солнечногорской компании «Фарбраум», специализирующейся на выпуске лакокрасочных материалов, состоялась встреча представителей администрации с жителями. В диалоге с сотрудниками предприятия приняли участие первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик, профильные заместители, руководители управлений, а также глава фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар.

Всего специалисты приняли более 20 вопросов от жителей. В частности, обсуждалась необходимость реконструкции железнодорожной платформы на станции «Подсолнечная», улучшение внешнего вида центральной площади города, а также организация досуга для детей в летний период. Особое внимание было уделено проблеме поддержания правопорядка на Советской площади. Для решения этой задачи было принято решение об усилении патрулирования территории силами полиции и народных дружин.

«Подобная практика взаимодействия крайне полезна, ведь не каждый житель имеет возможность посещать традиционные очные мероприятия. Поэтому мы специально организуем подобные встречи прямо на рабочих местах, обеспечивая доступное общение с гражданами», — сказал Кирилл Типографщик.

Администрация городского округа Солнечногорск регулярно проводит выездные приемы граждан. Кроме того, каждый месяц глава округа лично принимает жителей. Запись на прием осуществляется по телефону горячей линии 8-800-201-67-47 или по электронной почте solngor@mosreg.ru.