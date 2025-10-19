Встреча администрации с жителями прошла в школе № 7 в Лобне

В школе № 7 в Лобне, недавно прошедшей капитальный ремонт, состоялся очередной выездной прием специалистов администрации города. Здание, построенное почти 50 лет назад, преобразилось до неузнаваемости — теперь это современный образовательный комплекс, где созданы комфортные условия для учеников и педагогов.

На прием пришла почетный гражданин города Нина Гусак, бывшая преподавательница физики этой школы, среди учеников которой был председатель правительства России Михаил Мишустин. Она отметила, что посещает такие встречи не в первый раз и осталась довольна их форматом.

Формат выездной администрации позволяет получить консультации нескольких специалистов в одном месте, что особенно удобно при решении вопросов, требующих участия разных ведомств.