Встреча администрации с жителями прошла в Серпухове

Расширенный прием горожан в формате выездной администрации провели в молодежном центре «Патриот». На встречу пришло около ста человек.

Жители городского округа смогли задать интересующие их вопросы временно исполняющему полномочия главы Серпухова Алексею Шимко, председателю окружного совета депутатов Михаилу Шульге, депутату Николаю Пушкину, сотрудникам администрации и руководителям профильных ведомств.

Темы обращений касались жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог, благоустройства, газоснабжения, образования и здравоохранения, имущественных отношений. Все запросы отданы в работу ответственным лицам.

Алексей Шимко поблагодарил всех пришедших на встречу за активное участие, неравнодушие, стремление внести вклад в повышение качества жизни в муниципалитете и конструктивный диалог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.