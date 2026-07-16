Встреча администрации с жителями прошла в Серпухове

Мероприятие в формате «выездной администрации» состоялось в центре «Шанс» в Серпухове 15 июля. На встрече были рассмотрены обращения горожан и намечены пути решения проблем.

На вопросы жителей отвечали глава городского округа Алексей Шимко, его заместители, председатель совета депутатов Михаил Шульга, депутаты Елена Акимова, Юлия Громова, Николай Пушкин, Игорь Ермаков, Олег Андрух, Павел Гущин, а также представители профильных служб.

Основными темами обращений стали жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и создание доступной среды.

Житель Серпухова, ухаживающий за супругой — инвалидом первой группы, попросил оборудовать подъезд для безопасного спуска коляски. В кратчайшие сроки будут проработаны возможные варианты решения вопроса.

Жительница дома № 15 на улице Космонавтов пожаловалась на многолетние протечки в квартире. Профильным службам совместно с управляющей компанией поручено оперативно разобраться в ситуации, выявить причины протечек и устранить их.

Следующая выездная администрация состоится 29 июля в 17:00 в молодежном центре «Патриот» и будет посвящена вопросам поддержки участников СВО и их семей.