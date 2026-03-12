Встреча администрации с жителями прошла в Серпухове

Очередное выездное мероприятие состоялось 11 марта на базе школы № 2. Вместе с главой округа Алексеем Шимко вопросы обсуждали председатель окружного Совета Михаил Шульга и депутаты.

Жительница деревни Бутурлино обратилась с проблемой отсутствия официальной подъездной дороги к участку из-за спорного кадастрового статуса земли и разногласий с соседями. Для решения вопроса запланирован личный прием с участием всех заинтересованных сторон.

Также подняли тему ремонта дорог. Жители улицы Товарищеской попросили привести в порядок участок протяженностью около 200 метров — от дома № 1 до дома № 9. Этот адрес рассмотрят при формировании следующего перечня объектов для ремонта.

Еще одной темой стало развитие спорта. Вице-президент региональной общественной организации «Федерация воднолыжного спорта Московской области» Кирилл Герасимов предложил создать площадки для воднолыжного и адаптивного спорта в парке «Жемчужина». Инициативу обсудят дополнительно на расширенной встрече.

Следующая встреча в формате выездной администрации пройдет 25 марта в библиотеке имени А. П. Чехова.