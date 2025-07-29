Встреча администрации с жителями прошла в Раменском

Благоустройство дворов, капитальный ремонт, проблемы жилищно-коммунального хозяйства — основные вопросы, которые зачастую волнуют жителей Раменского. На выездной встрече с заместителями главы округа и профильными специалистами в городском парке они могли их озвучить.
Член Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Раменского Елена Волчкова ранее уже обращалась с просьбой замены скамеек возле домов на улице Воровского, 3, и тогда проблема была решена за несколько дней. На этот раз она пришла с запросом от лица жителей микрорайона Холодово об установлении «лежачих полицейских». Вопрос пообещали решить в ближайшее время, когда установится подходящая погода.
Во время открытого диалога каждый смог не только рассказать о своей проблеме, но и поблагодарить за оперативный отклик. Все новые заявления были оформлены в протокол и взяты в работу.
Такие встречи в формате выездной администрации проходят регулярно и во всех территориальных управлениях округа.
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