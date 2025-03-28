Встреча администрации с жителями прошла в Пушкино

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский

Западная сторона Пушкино — микрорайон большой, поэтому вопросы на выездном приеме поднимали самые разные. Жителей интересовали проблемы водоснабжения, модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, имущественные вопросы, ремонт жилого фонда, транспортная доступность и другие темы.

На вопросы и обращения отвечали глава муниципалитета Максим Красноцветов, профильные специалисты, представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций и другие службы.

Все обращения  внесены в карточки приема и в дальнейшем будут проанализированы и учтены: локальные — в текущей работе, а более глобальные — при перспективном планировании. Всего встречу посетили 97 человек.

«Сегодня в очередной раз мы убедились, что формат выездной администрации, предложенный губернатором Московской области, позволяет актуально реагировать на все особо острые вопросы и принимать необходимые решения», — отметил Максим Красноцветов.

Мероприятия в формате выездной администрации проводятся ежемесячно. Глава округа подчеркнул, что  это отличная возможность для жителей задать вопросы, обсудить актуальные проблемы и поделиться своими идеями по развитию муниципалитета.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте