Встреча администрации с жителями прошла в Пушкино

Западная сторона Пушкино — микрорайон большой, поэтому вопросы на выездном приеме поднимали самые разные. Жителей интересовали проблемы водоснабжения, модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, имущественные вопросы, ремонт жилого фонда, транспортная доступность и другие темы.

На вопросы и обращения отвечали глава муниципалитета Максим Красноцветов, профильные специалисты, представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций и другие службы.

Все обращения внесены в карточки приема и в дальнейшем будут проанализированы и учтены: локальные — в текущей работе, а более глобальные — при перспективном планировании. Всего встречу посетили 97 человек.