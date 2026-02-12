Встреча администрации с жителями прошла в Протвине

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с заместителями, депутатами и профильными специалистами провел выездную администрацию в Лицее Протвино. Ключевой запрос жителей в разгар снежной зимы — качество уборки дворов и содержание территорий. Все поступившие обращения уже отрабатываются совместно с коммунальными службами.

Жители подняли вопрос об установке камер видеонаблюдения в лесополосе у ТЦ «Слава»: вандалы портят новые беседки. Необходимая мера поможет сохранить общественное пространство в порядке. Жители Оболенска попросили дополнительное автобусное сообщение, серпуховичи — признать дом аварийным. Обе темы требуют детальной проработки. Также звучали вопросы ЖКХ, поддержки бизнеса, здравоохранения и доступности льготных лекарств — ситуацию с наличием препаратов по рецептам взяли на контроль.

«По планам обновлений на текущий год в Протвино — комплексно благоустроим две территории: Фестивальный проезд, д. 19,21,23 и улица Ленина, д. 27,31. Запланировано масштабное благоустройство сквера „Мирабель“», — отметил Алексей Шимко.

Следующая выездная администрация состоится 25 февраля в школе № 18 — в корпусе Гимназии на Большом Ударном переулке, д. 1.