Встреча администрации с жителями прошла в поселковой больнице в Лотошине

Выездная администрация городского округа Лотошино впервые состоялась на площадке местной больницы. Вместо пациентов на прием к чиновникам пришли сами медицинские работники: главный врач и сотрудники учреждения смогли напрямую задать вопросы представителям власти и профильных служб.

Обычно в стенах клиники принимают больных, однако в этот раз формат встречи изменился. Как отметил главный врач ГБУЗ МО «Лотошинская больница» Алексей Шиховцев, такой подход дал возможность каждому коллеге «в медицинском халате» решить не только рабочие вопросы, но и личные проблемы. «В бою за живучесть важно не только оказание медицинской помощи, но и поддержка в хозяйственных вопросах», — подчеркнул он.

Спектр тем, с которыми обратились медики, оказался традиционным для выездных администраций: жилищно-коммунальное хозяйство, уборка дорог от снега, работа общественного транспорта, а также вопросы личного характера. Медиков выслушали заместители главы округа, депутаты Мособлдумы, специалисты администрации и представители управляющих компаний. С рядом обращений лично ознакомилась глава муниципалитета Екатерина Долгасова.

Глава округа пояснила, что решение провести прием именно в больнице неслучайно. «Наша команда придумала выездную администрацию в производственные коллективы. Самый большой профессиональный коллектив в Лотошино — это здравоохранение. Большой слаженный коллектив врачей. Они дают нам здоровье, а мы будем для них работать и решать все вопросы хозяйственной повестки», — заявила Екатерина Долгасова.

В администрации подчеркнули, что подобные выездные приемы в трудовые коллективы будут продолжены. Глава округа резюмировала: Лотошино — большая дружная семья, поэтому власти всегда готовы помочь с решением насущных проблем.



