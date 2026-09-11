Встреча администрации с жителями прошла в поселке в Наро-Фоминском округе

Дорога через Ильятенку является важной транспортной артерией, связывающей две крупные части населенного пункта. Ею ежедневно пользуются автомобилисты, пешеходы и экстренные службы. Для многих семей этот маршрут — единственный способ быстро добраться до школы, магазина или медучреждения, поэтому вопрос восстановления проезда особенно волнует жителей.

Начальник территориального управления Верея Антон Миняев подробно разъяснил ситуацию, обозначил сроки и этапы работ, а также ответил все вопросы жителей поселка. К обсуждению присоединились представители обслуживающей организации, которые детально объяснили технологию ремонта, рассказали, какие материалы будут использованы и почему выбран именно такой порядок действий. Такой подход позволил людям понять, как формируется решение проблемы.

Специалисты уже выполнили один из ключевых этапов ремонта — замену старой водопропускной трубы, которая давно исчерпала свой ресурс и не справлялась с потоком воды даже в период небольших паводков. Новая труба соответствует современным нормативам и рассчитана на значительно большие нагрузки. Следующим шагом станет засыпка участка песчано-щебеночной смесью, что позволит сформировать прочное основание и выровнять полотно. После завершения этих работ проезд будет полностью восстановлен, и жители вновь смогут пользоваться привычной дорогой.