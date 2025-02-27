Встреча администрации с жителями прошла в поселке Радумля под Солнечногорском

Выездной прием администрации прошел в поселке Радумля под Солнечногорском. На встрече рассмотрели почти 40 вопросов по разным темам.

Большая часть обращений жителей касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ремонта дорог и расселения из аварийного фонда. На вопросы граждан отвечали заместители главы округа, депутаты и профильные специалисты.

«Очень много вопросов интересует жителей: от благоустройства до незаконных построек. Все те обращения, которые были нам переданы, мы отработаем и решим проблемы», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Жительница микрорайона ДЭУ-119 Ирина Ковач обратилась с вопросом сноса хозяйственных построек возле ее дома.

«Я в первый раз пришла на выездную администрацию, обратилась с проблемой незаконных построек, получила все ответы. Очень удобный формат», — отметила Ирина Ковач.

Большинство вопросов решили на месте, остальные взяли в работу.

Выездные приемы администрации проходят в Солнечногорске регулярно. Также все желающие могу записаться на личный прием к главе округа по телефону: 8(800) 201-67-47, или по электронной почте: solngor@mosreg.ru.