Встреча администрации с жителями прошла в поселке Фосфоритном | 360°

16 мая 2024, 15:13
Встреча администрации с жителями прошла в поселке Фосфоритном
Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин провел встречу с жителями поселка Фосфоритный. В ходе общения обсуждались наиболее актуальные для сельского населения вопросы.
Основная масса обращений касалась вывоза мусора, газификации, установки и содержания мусорных контейнеров, ремонта дорог, благоустройства территории, устройства автобусных павильонов и детских площадок.
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«Такой формат позволяет решать многие вопросы в кратчайшие сроки и дает возможность оценить каждую ситуацию на месте», — отметил Алексей Валерьевич.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.
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Воскресенск
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