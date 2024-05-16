Встреча администрации с жителями прошла в поселке Фосфоритном | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 15:13 Встреча администрации с жителями прошла в поселке Фосфоритном Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин провел встречу с жителями поселка Фосфоритный. В ходе общения обсуждались наиболее актуальные для сельского населения вопросы.

Основная масса обращений касалась вывоза мусора, газификации, установки и содержания мусорных контейнеров, ремонта дорог, благоустройства территории, устройства автобусных павильонов и детских площадок.

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«Такой формат позволяет решать многие вопросы в кратчайшие сроки и дает возможность оценить каждую ситуацию на месте», — отметил Алексей Валерьевич.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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