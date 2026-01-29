Сегодня 10:19 Встреча администрации с жителями прошла в Подольске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Мероприятие в формате «выездной администрации» состоялось в Доме культуры имени Карла Маркса. Первый заместитель главы округа Владимир Кравцов, представители администрации и специалисты профильных служб выслушали вопросы жителей.

Главными участниками встречи стали председатели и представители садоводческих некоммерческих товариществ, которых в Подольске около 200. Их интересовали вопросы, касающиеся жизнеобеспечения СНТ. Председателя СНТ «Логос» Юлия Петрова обеспокоило состояние объездной дороги, которая используется собственниками промзоны для проезда большегрузного автотранспорта. Профильные специалисты взяли обращение на контроль. Отсутствие освещения и тротуара на улице Быковской стали главными причины для обращения жителей микрорайона Силикатная.

«Владимир Игоревич взял на контроль, сказал, что до 31 января будут разосланы письма в соответствующие инстанции. По результатам ответов станет известно, в каком году будет строительство тротуара и строительство освещения», — рассказала председатель СНТ «ЭМС Метрополитена» Оксана Прусенок.

Также на встрече обсудили вопросы по уборке снега, вывозу мусора, обслуживанию многоквартирных домов и транспортной доступности в округе.