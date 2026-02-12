Встреча администрации с жителями прошла в Подольске

Уборка дворов, вывоз мусора, строительство детских площадок, транспорт, медицина и образование — эти и другие вопросы звучали на выездной администрации, традиционной встрече главы округа с жителями. К Григорию Артамонову обратились две жительницы с просьбами восстановить благоустройство после прокладки труб и установить скамейки вдоль тротуара.

Людмила Гусева, председатель ЖСК «Весна», рассказала: «Обратилась с просьбой к мэру города помочь благоустроить территорию, так как дом под уклоном, в нем 8 подъездов и между двумя подъездами образовалась огромная лужа, и в ливневку она не уходит».

Руководитель муниципалитета пообещал разобраться с данной проблемой и решить все в кратчайшие сроки.

Марина Мурашова, жительница дома 21А по Октябрьскому проспекту обратилась по вопросу создания пешеходной зоны. «Мы пришли с вопросом по благоустройству. Благополучно решили этот вопрос. Мы хотели немного облагородить пешеходную зону по Ленинградской улице, Октябрьский проспект, Красногвардейский бульвар. Увеличить количество лавочек, урн, глава города нам все разъяснил, будем ждать результата».

Обращение по установке лавочек Григорий Артамонов поручил решить профильным специалистам, но сам процесс будет держать на контроле. Вопросов много, но решение на каждый из них есть. Все обращения глава курирует лично, а значит они будут выполнены в полном объеме.