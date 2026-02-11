Встреча администрации с жителями прошла в Павловском Посаде

10 февраля в Администрации Павлово-Посадского городского округа состоялся личный прием граждан, который провел первый заместитель главы муниципалитета Сергей Балашов. В ходе приема жители обратились с рядом актуальных вопросов, затрагивающих различные сферы жизни.

Среди тем, которые поднимали заявители, были порядок приобретения земельных участков через аукционные торги, функционал и удобство использования официального сайта Администрации, планы по благоустройству и развитию муниципального кладбища, а также вопросы трудоустройства, поддержки предпринимательства и общего состояния городской среды.

По каждому обращению были даны подробные разъяснения. Часть вопросов, требующих дополнительного изучения документации или межведомственного взаимодействия, взята на контроль и направлена в соответствующие подразделения для детальной проработки. Все заявители получат официальные ответы в установленные законодательством сроки.

Напоминаем, что записаться на личный прием к руководству округа можно по телефону: 2-99-05. Также свой вопрос можно задать на «Горячей линии главы округа» по номеру: 2-99-03.