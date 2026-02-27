Встреча администрации с жителями прошла в Павлово-Посадском округе

Очередное мероприятие в выездном формате состоялось 26 февраля в доме культуры «Филимоновский». На вопросы жителей отвечали глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов, его заместители и руководители структурных подразделений.

На встрече обсудили вопросы землепользования и собственности, благоустройству дворовых территорий и ремонту дорог.

На прием к Денису Семенов пришел руководитель центра «Патриот» Александр Аристов. Разговор шел о развитии молодежной политики и патриотическом воспитании подрастающего поколения. По итогам обсуждения стороны договорились о проведении совместного мероприятия в сентябре текущего года.

Жители Павлово-Посадского округа в живом и искреннем диалоге поделились с представителями администрации насущными проблемами и предложениями по развитию муниципалитета.

Денис Семенов напомнил, что власти открыты к диалогу и готовы работать вместе с жителями для улучшения качества жизни. Он подчеркнул, что такие встречи позволяют лучше понять потребности населения и найти их успешные решения.