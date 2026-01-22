Встреча администрации с жителями прошла в округе Серпухов

Первая в этом году выездная администрация городском округе состоялась во Дворце культуры «Россия». Глава округа Алексей Шимко работал вместе с депутатом Мособлдумы Татьяной Карзубовой, председателем окружного Совета депутатов Михаилом Шульгой и депутатами местного совета.

В ходе встречи с жителями обсудили самые актуальные темы: благоустройство, ЖКХ, спорт, помощь участникам специальной военной операции и их семьям, имущественные отношения, здравоохранение и социальную сферу.

Староста деревни Нижнее Шахлово обратилась по вопросу уборки региональной дороги и остановочных павильонов, а также переноса остановки, расположение которой изменили во время ремонта трассы. Обращение взяли на контроль и рассмотрят на Комиссии по безопасности дорожного движения.

«Особенно приятно получать обратную связь от наших жителей. Ранее ко мне обратилась Елена — многодетная мама, супруга участника СВО, — с вопросом о получении квартиры по договору социального найма. Вопрос был решен: семья получила жилье на улице Западной», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

Следующая выездная администрация состоится 28 января в Пущино по адресу: улица Строителей, дом 18а (здание администрации).