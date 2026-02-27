Встреча администрации с жителями прошла в округе Пушкинский

Мероприятие в формате выездной администрации состоялось 25 февраля во дворце культуры Красноармейска. Основной темой стало газоснабжение многоквартирных домов и работа обслуживающих служб.

На встрече присутствовали глава округа Максим Красноцветов, его профильные заместители, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан, представители местного Совета депутатов, а также сотрудники «Мособлгаза» и управляющих организаций для разъяснения всех спорных вопросов.

Поводом для встречи послужила неоднозначная ситуация в работе газовых служб Красноармейска. На встрече разобрали типовые проблемы, волнующие жителей, а также обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и содержания территорий. Жители могли задать вопросы индивидуально.

Глава округа поблагодарил участников за конструктивный диалог и уделенное время.