Встреча администрации с жителями прошла в Одинцовском округе

Еженедельный личный прием населения провели в Одинцове. Представители органов местного самоуправления общались с жителями в формате «выездной администрации».

Очередной прием населения прошел 20 мая в территориальном управлении Горское. Участие в нем принимали глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, его заместители, представители Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, руководители Одинцовской областной больницы, а также депутаты окружного совета.

Всего на встрече приняли обращения 48 человек. Основными стали вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, социальной сферой и содержанием дорог. Также часть обращений, прозвучавших на «выездной администрации», затронула образование, благоустройство и медицинское обслуживание.