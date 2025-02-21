Встреча администрации с жителями прошла в Новых Химках
Елена Землякова ответила на вопросы жителей во время выездной администрации в Новых Химках. Встретиться с временно исполняющим полномочия главы пришли 63 человека.
Жительница Химок Марина Федорова обратилась от лица всего дома № 66 на Юбилейном проспекте с животрепещущим вопросом.
«Для нас самое основное — это утепление контура дома, нужно проверить окна с входными дверями. Это самая основная задача», — сказала Марина Федорова.
Вопрос незамедлительно передали в работу узкопрофильным специалистам. Многоквартирный дом по этому адресу включен в программу «Мой подъезд», поэтому ремонт здесь начнут уже в июне этого года.
Выездной прием администрации стал традиционным форматом. Жители округа особенно ценят возможность пообщаться с представителями профильных ведомств вживую и решить все вопросы, что называется, на месте.
«Самые главные темы — содержание домов, ремонт подъездов, уборка дворов. Это то, с чем жители сталкиваются каждый день, поэтому такие обращения требуют особой вовлеченности со стороны служб», — отметила Елена Землякова.
Помимо этого, химчане смогли поделиться своими инициативами и предложениями по улучшению округа.