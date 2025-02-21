Встреча администрации с жителями прошла в Новых Химках

Елена Землякова ответила на вопросы жителей во время выездной администрации в Новых Химках. Встретиться с временно исполняющим полномочия главы пришли 63 человека.

Жительница Химок Марина Федорова обратилась от лица всего дома № 66 на Юбилейном проспекте с животрепещущим вопросом.

«Для нас самое основное — это утепление контура дома, нужно проверить окна с входными дверями. Это самая основная задача», — сказала Марина Федорова.

Вопрос незамедлительно передали в работу узкопрофильным специалистам. Многоквартирный дом по этому адресу включен в программу «Мой подъезд», поэтому ремонт здесь начнут уже в июне этого года.

Выездной прием администрации стал традиционным форматом. Жители округа особенно ценят возможность пообщаться с представителями профильных ведомств вживую и решить все вопросы, что называется, на месте.

«Самые главные темы — содержание домов, ремонт подъездов, уборка дворов. Это то, с чем жители сталкиваются каждый день, поэтому такие обращения требуют особой вовлеченности со стороны служб», — отметила Елена Землякова.

Помимо этого, химчане смогли поделиться своими инициативами и предложениями по улучшению округа.