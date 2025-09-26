Встреча администрации с жителями прошла в Новых Химках

Выездная администрация состоялась в Новых Химках. Жильцы дома № 41 на Юбилейном проспекте обратились к секретарю местного отделения партии «Единая Россия» и главе городского округа Елене Земляковой с просьбой включить их подъезд в губернаторскую программу «Мой подъезд».

Вопрос был поставлен на контроль по поручению главы округа, и уже сегодня на место выехали сотрудники администрации и управляющей компании. Организатором встречи с жителями выступила член местного политсовета партии «Единая Россия» и лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сорокин и директор общества с ограниченной ответственностью «Жилищник г. о. Химки» Илья Малкин были в составе группы. Совместно с жителями они провели тщательный осмотр подъезда и составили дефектную карту, в которой зафиксировали необходимые работы. Документ будет использован для планирования ремонта и ускорит принятие решений.

«Создание комфортной и безопасной среды для химчан — главная задача нашей работы. Важно, что жители проявляют инициативу, а мы, как представители партии, оперативно включаемся в решение их вопросов и оказываем содействие в выстраивании коммуникации между горожанами и сотрудниками администрации и профильных ведомств», — отметила член местного политсовета партии «Единая Россия» и лидер Движения общественной поддержки отметила Алина Шалимова.

Она также подчеркнула, что подобные выезды помогают не только выслушать мнение жителей, но и вместе находить реальные решения, способствующие улучшению качества жизни в округе.

Выездные администрации регулярно проходят в Химках, на которых каждый может высказать идеи по развитию городской инфраструктуры, подать заявки на ремонт и получить ответы на волнующие вопросы. Информацию о предстоящих мероприятиях публикуют на сайте и в социальных сетях.