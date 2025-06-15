Встреча администрации с жителями прошла в Новых Химках

В Новых Химках состоялась очередная встреча представителей профильных служб и управлений с местными жителями в формате выездной администрации. За время мероприятия специалисты приняли обращения от 30 химчан.

Наиболее часто затрагиваемые темы касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и социальной поддержки.

Формат выездной администрации пользуется популярностью среди жителей, так как позволяет оперативно решать актуальные вопросы. Во время встреч горожане могут предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и получить консультации по интересующим вопросам.

Кроме очных встреч, каждый желающий может оставить свои предложения и отзывы онлайн, отсканировав специальный QR-код и заполнив форму.

Отметим, с начала года в разных микрорайонах Химок прошло уже 22 выездных приема администрации, в ходе которых было принято более 1,1 тысячи обращений от жителей.