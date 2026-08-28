Встреча администрации с жителями прошла в Наро-Фоминске

26 августа в Дворце культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске состоялась выездная администрация, организованная исключительно для участников специальной военной операции и членов их семей. Мероприятие объединило заместителей главы округа, представителей ассоциации ветеранов СВО, военного комиссариата, фонда «Защитники Отечества», депутатов и юриста, что позволило рассмотреть широкий спектр вопросов адресной поддержки.

Наибольшее число обращений традиционно касалось жилищно-коммунального хозяйства. Жители Наро-Фоминска, Новой Ольховки и Атепцева пожаловались на протечки кровли, обострившиеся в сезон дождей, а также на неисправности стояков в санузлах и недостаточную уборку подъездов. Все зафиксированные проблемы взяты в работу профильными службами.

В ходе встречи также обсуждались условия подключения к газоснабжению и меры поддержки при проведении работ. Специалисты разъяснили порядок получения льгот и субсидий, доступных членам семей участников СВО, перечень необходимых документов и адреса профильных учреждений. Родители задали вопросы о зачислении детей в образовательные учреждения и возможности перевода в другую школу. Представители фонда «Защитники Отечества» и ассоциаций проинформировали о действующих программах помощи и социальных услугах.

Выездные администрации позволяют жителям получить ответы на вопросы в формате «здесь и сейчас», а органам власти — услышать реальные проблемы граждан и выстроить работу с учетом запросов территории. Участие представителей разных ведомств и общественных организаций обеспечивает комплексное рассмотрение вопросов и исключает необходимость обращения граждан в различные инстанции. Встреча в Наро-Фоминске подтвердила эффективность такого формата для адресной поддержки участников СВО и их семей.