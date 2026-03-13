Встреча администрации с жителями прошла в Можайском округе

Выездная администрация состоялась 12 марта в школе «Лидер» в деревне Красный Балтиец. Более 20 профильных специалистов ответили на вопросы.

На площадке работали представители всех ключевых подразделений — от сотрудников коммунальных служб до социальных работников. Встречу возглавил глава округа Денис Мордвинцев. Участие в ней также приняли председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова и депутат округа Василий Овчинников.

Жителей интересовали ремонт и содержание дорог, уличное освещение, вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Жительница деревни Большое Новосурино попросила установить освещение на улице Генерала Денисова. Глава дал поручение профильным специалистам: в ближайшее время они выедут на место, оценят масштаб работ и включат их в планы.

Денис Мордвинцев отметил, что такие встречи позволяют видеть проблемы не на бумаге, а своими глазами и слышать их от жителей. Выездные администрации остаются эффективным инструментом обратной связи. Следующая встреча пройдет в другом населенном пункте, о дате и месте сообщат дополнительно.