Встреча администрации с жителями прошла в Можайске

В школе села Борисово 9 июля состоялась традиционная встреча с жителями в формате «Выездной администрации», которая проводится с 2020 года и за текущий год организована уже в седьмой раз. Изменение времени начала мероприятия на 18:00 позволило увеличить доступность для работающих граждан — общее число посетителей составило порядка 50 человек.

В ходе встречи специалисты профильных управлений администрации предоставили консультации по широкому спектру вопросов, включая благоустройство, транспортное обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование и экологию. По всем поступившим обращениям были даны подробные разъяснения, а вопросы, требующие дополнительной проработки, взяты на личный контроль ответственными должностными лицами.

Данный формат, действующий около шести лет, является эффективным инструментом прямого диалога между властью и населением. Изменение времени проведения направлено на обеспечение реальной возможности для работающих жителей лично задать вопросы профильным специалистам и оперативно решить актуальные проблемы.

Все обращения, требующие дополнительного рассмотрения, зафиксированы и будут отработаны в установленном порядке с последующим информированием заявителей о принятых мерах. Встречи в формате «Выездной администрации» будут продолжены в соответствии с утвержденным графиком.