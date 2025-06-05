Встреча администрации с жителями прошла в микрорайоне Заря в Балашихе

В средней школе № 15 микрорайона Заря городского округа Балашиха 3 июня прошла встреча в формате выездной администрации. Заместитель главы города Михаил Объедков вместе с представителями профильных управлений администрации обсудил с жителями актуальные вопросы, касающиеся жизни микрорайона.

Основное внимание уделили благоустройству общественных пространств, организации медицинского обслуживания и созданию условий для культурного досуга. Жители смогли задать свои вопросы напрямую представителям власти и получить подробные разъяснения по каждому из них.

Одной из ключевых тем стало обеспечение поликлиники № 10 квалифицированными кадрами и медицинским оборудованием. Жители выразили озабоченность нехваткой узких специалистов и ограниченными возможностями для проведения некоторых обследований. Представители управления здравоохранения пояснили, что штатное расписание районной поликлиники регулируется строгими нормативами, что ограничивает расширение спектра услуг. Однако горожане могут обратиться в другие медицинские учреждения Балашихи по полису ОМС, где доступны необходимые специалисты и исследования. Также было отмечено, что кадровая ситуация улучшается: в поликлинике уже начал работу новый терапевт, а ещё один специалист вскоре приступит к обязанностям.

Еще одной важной темой стало нарушение общественного порядка на улице Московской, где у фонтана собираются шумные компании, мешающие жителям. Для решения проблемы предложено усилить патрулирование с участием народных дружин и правоохранительных органов.

Все поднятые вопросы взяты под контроль администрации. Выездные встречи в формате «одного окна» проводятся в Балашихе на регулярной основе, позволяя жителям разных микрорайонов напрямую взаимодействовать с представителями власти, получать ответы и совместно работать над улучшением городской среды.