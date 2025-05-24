Встреча администрации с жителями прошла в микрорайоне Венюково в Чехове

В микрорайоне Венюково муниципального округа Чехов прошла очередная встреча в формате выездной администрации. Жители получили возможность напрямую задать вопросы и получить ответы от профильных специалистов и главы округа Михаила Собакина.

В ходе встречи обсуждались актуальные темы: содержание многоквартирных домов, ремонт дорог, обустройство тротуаров, организация контейнерных площадок и другие вопросы благоустройства. Особое внимание уделялось проблемам недавно переселившихся жителей. Так, один из них поднял вопрос об установке пешеходного перехода с кнопкой возле своего дома. Представители администрации заверили, что данная проблема будет решена во втором квартале 2025 года.

«Подобный формат встреч наиболее удобный вариант диалога с жителями, поскольку это не кабинетная встреча с представителем одного профиля или направления, а комплексный подход на единой площадке, который позволяет в один прием выслушать тревожащие людей темы во всех сферах деятельности муниципалитета», — заявил глава Чехова Михаил Собакин.