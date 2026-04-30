Встреча администрации с жителями прошла в микрорайоне Силикатная-2 в Подольске

Участие в «выездной администрации» приняли первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов, заместители главы Михаил Саруханов, Ольга Шашкова, Анжела Студеникина и Марк Феофанов, и. о. председателя совета депутатов Евгений Патрушев, представители Общественной палаты округа, а также специалисты профильных комитетов, ресурсоснабжающих организаций и транспортных предприятий. Жители микрорайона Силикатная-2 смогли задать свои вопросы, поделиться проблемами и предложениями.

Председатель совета дома № 5 в Художественном проезде Николай Иванов обратился с просьбой провести капитальный ремонт. Он получил необходимую информацию и поддержку и уверен, что вопрос будет решен положительно — дом должны включить в ближайшую программу капремонта на 2026–2030 годы.

Представитель дома № 12 на Тепличной улице Алла Варварюк попросила профильных специалистов восстановить во дворе игровой комплекс, который демонтировали после аварии на теплотрассе.

«Наш дом остался без площадки для маленьких детей, нет качелей, не осталось ни одной горки. Вопрос поставили на контроль, записали все. На следующий год вроде как обещают», — рассказала Алла Варварюк.

Основными темами обращений стали вопросы ЖКХ, благоустройства и транспортной доступности. Все обращения зафиксированы и поставлены на контроль. О ходе решения конкретных вопросов заявителей проинформируют дополнительно.