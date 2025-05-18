Встреча администрации с жителями прошла в микрорайоне Сходня в Химках

В микрорайоне Сходня состоялась встреча с жителями Химок в рамках выездной администрации. Представители городских служб и профильных управлений приняли обращения от 111 жителей города.

Наиболее часто задаваемые вопросы касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и социальной поддержки.

Формат выездной администрации пользуется популярностью среди горожан, поскольку позволяет оперативно решать возникающие проблемы. На таких встречах жители Химок могут вносить предложения по улучшению городской инфраструктуры, подавать заявки на проведение ремонтных работ и обсуждать актуальные вопросы.

«Я обратилась по вопросу жилищно-коммунального хозяйства, а именно по ремонту контейнерной площадки. Мою просьбу зафиксировали, обещали вскоре вернуться с обратной связью. Таким форматом общения с администрацией я воспользовалась впервые, но он оказался очень удобным», — рассказала жительница Химок Анастасия Латышева.

Каждый желающий может предложить идеи по развитию городской инфраструктуры, оставить заявку на ремонт или отзыв онлайн — для этого достаточно отсканировать специальный QR-код и заполнить соответствующую форму.

С начала года в разных микрорайонах Химок прошло 17 выездных администраций, в ходе которых было рассмотрено более 900 обращений жителей.