Встреча администрации с жителями прошла в микрорайоне Шепчинки в Подольске

Открытый диалог с жителями остается самым эффективным форматом встреч с властями в Подольске. В этот раз «выездная администрация» прошла в Шепчинках.

Желающих пообщаться с главой округа Григорием Артамоновым было много. Среди них — жительница дома 36а по улице Большой Серпуховской. Там при очистке кровли от наледи было допущено повреждение.

«Григорий Игоревич сократил время решения данной проблемы до конца этой недели, хотя изначально управляющая компания ставила середину апреля. И сказал, что данную ситуацию он держит на контроле, а именно — уже на следующей неделе мы созвонимся для решения этой ситуации», — рассказала Екатерина Иванова.

На контроль берутся все обращения жителей. Оксана Рогова проживает в частном секторе и жалуется на несанкционированный сброс отходов на контейнерную площадку возле ее дома. С этим вопросом она обратилась в комитет жилищно-коммунального хозяйства. Обращение рассмотрят в течение 30 дней.

Выездные встречи администрации с жителями проходят в разных частях округа на регулярной основе. Все вопросы и обращения, полученные от заявителей, сразу после встречи передаются в обработку профильным специалистам.