Встреча администрации с жителями прошла в микрорайоне Щурово в Коломне

Поликлиника № 4 в микрорайоне Щурово стала площадкой для очередного приема в формате выездной администрации. Жители Коломны и сельских населенных пунктов встретились с временно исполняющим полномочия главы округа Виктором Верещагиным, его заместителями и представителями профильных служб.

Виктор Верещагин пообещал разобраться в ситуации и организовать комиссионное рассмотрение возможных вариантов решения вопроса.

«К школе невозможно подъехать, невозможно припарковаться, потому что парковка рассчитана только на пять мест. А количество приезжающих намного больше. Приезжают также учителя, которые уже на целый день оставляют свои автомобили, а нам уже мест не хватает», — рассказала Анна Светикова.

Одной из тем обсуждения стала организация парковки возле школы № 19. Жительница Коломны Анна Светикова воспитывает ребенка-инвалида, который посещает это учебное заведение.

Своими предложениями поделились и жители села Троицкие Озерки. Староста села Елена Демина уже участвовала в «выездной администрации» в Зарудне и отмечает, что обращения жителей постепенно получают решение. На этот раз она приехала с новыми инициативами по благоустройству села, принесла фотографии и предложения по каждому пункту. Вместе с представителями администрации и транспортного блока она обсудила дальнейшее обустройство спуска, расчистку территории у озера и благоустройство прилегающего пространства.

По словам старосты, часть работ планируют организовать в ближайшее время. Создание спортивной площадки и зоны отдыха, а также перенос контейнерной площадки потребуют дополнительной проработки.

Встреча стала возможностью не только обсудить новые инициативы, но и получить обратную связь по ранее поднятым вопросам. Все предложения жителей зафиксировали, дальнейшую работу по ним продолжат профильные специалисты.